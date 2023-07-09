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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب الرئيس التنفيذى لـ"أفريكسم بنك": مصر لديها الإمكانيات والمرافق اللازمة لتنظيم معرض التجارة البينية

كانايو أواني
كانايو أواني

قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لـ "أفريكسم بنك"، إن المعرض التجاري يتيح المزيد من فرص الاستثمار للمنتجات المتاحة. 

وأضافت نائب الرئيس التنفيذي لـ "أفريكسم بنك" خلال لقائها ببرنامج المراقب، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المعلومات هي الأداة الأساسية التي تساعد على شراء المنتجات. 

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي لـ"أفريكسم بنك"، أنه سيتم توفير 300 مليون دولار سنويًا بعد إزالة عوائق نقل البضائع، لافتة إلى أنه تم تقديم نظام سداد المدفوعات؛ لضمان التعامل التجاري بالعملة المحلية. 

وأشارت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في انقطاع سلاسل الإمداد عن إفريقيا، معقبة: "نركز على ضمان الأمن الغذائي في إفريقيا عقب الأزمة الأوكرانية". 

وأكدت أن مصر إحدى الدول كبرى الدول المتطورة صناعيًا في القارة الإفريقية، متابعة: "ندعم تعزيز كافة الاستثمارات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". 

وبينت أن مصر لديها الإمكانيات والمرافق اللازمة؛ لتنظيم معرض التجارة البينية.

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