ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملفات التعاون فى مجال الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة منافذ السلع الغذائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

  

 

التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة .

وشهد اللقاء  متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين.  

لقاء "القصير وآمنة" تطرق أيضا إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية.

الوزيران بحثا كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة فخامة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة " سند الخير "  .

الوزيران أكدا على استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

الزراعة التنمية المحلية ملفات التعاون الأراضي الزراعية السلع الغذائية

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

تطوير الساحل «الطيب»!

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

تحويشة العمر

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب