"الدستور" تتابع أعمال "100 يوم صحة": خدمة طبية على أعلى مستوى

فى تمام التاسعة من صباح كل يوم تفتح الوحدة الصحية بمنطقة العمرانية، التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها لاستقبال المواطنين وتوقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، للكشف عن العديد من الأمراض، مثل: السكرى، وضغط الدم، والاعتلال الكلوى، بالإضافة إلى فحص الأورام السرطانية، مثل سرطانات البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم، وأيضًا سرطان الثدى، وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحتهم.

من جانبهم، أشاد أهالى العمرانية بما تقدمه «١٠٠ يوم صحة» من خدمات، مع تنظيم عملية دخولهم العيادات بسلاسة دون أن يتطلب الأمر سوى إبراز بطاقاتهم الشخصية، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته الهادفة لحمايتهم من الأمراض المزمنة.

الطبيبة إيمان محمد: تضمن وقاية السيدات من مخاطر سرطان الثدى

قالت إيمان محمد، الطبيبة بوحدة الكشف عن سرطان الثدى بالوحدة الصحية بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، إن مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، ووصولها لجميع المواطنين بكل المحافظات، تضمن الكشف المبكر عن عدد من الأمراض، وعلاجها بشكل سريع، مع حماية المواطنين منها.

وأعربت عن سعادتها بتبنى المبادرة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى لدى السيدات، مشيرة إلى أهمية هذا الكشف لمتابعة المرض الذى ليس له عمر محدد، خاصة أن المتابعة الدورية تمكّن كل سيدة من الاطمئنان على حالتها الصحية وحمايتها من مخاطر هذا النوع من الأمراض.

الطبيب أحمد إبراهيم: تلقى الخدمة بمجرد الحضور للوحدة الصحية

كشف الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب الأمراض الباطنة بالوحدة الصحية بالعمرانية، عن أن مبادرة «١٠٠ يوم صحة» تخدم جميع المواطنين دون استثناء، وترعى صحتهم بشكل كامل، وتوفر لهم الكشف المبكر عن كثير من الأمراض قبل أن تصل إلى مراحل متأخرة يصعب فيها العلاج، كما أنها توفر تلك الخدمات لكل الفئات والمراحل العمرية دون أى شروط، ولا يتطلب الأمر من المواطن سوى الحضور للوحدات الصحية وإبراز البطاقة الشخصية فقط.

وقال إن أعمال المبادرة تبدأ فى الوحدة الصحية بالعمرانية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وإن أعمال التعقيم والنظافة داخل الوحدة الصحية تتم بشكل دورى كل ساعتين على الأكثر، مشيرًا إلى أن عمله كطبيب باطنى يعتمد بشكل كبير على التحاليل والأشعات التى توفرها الوحدة لكل المرضى، ليحصلوا من خلالها على الرعاية الصحية الكاملة.

وأضاف: «بمجرد أن يصل المواطن إلى الوحدة الصحية فإنه يحصل على استمارة يكتب فيها تفاصيل حالته الصحية لتقديمها للطبيب المعالج، ومن بعدها يتم توقيع الكشف الطبى عليه، وإجراء التحاليل، وتقديم النصائح والمعلومات الطبية اللازمة لكل حالة». وتابع: «فى حالة وجود أى مرض أو إصابة يتم التعامل معها وعلاجها على الفور داخل الوحدة الصحية، مع صرف العلاج اللازم لها من خلال الوحدة، وفى حال عدم توافره يتم الصرف من أقرب مستشفى، وهو ما يتم مع جميع المواطنين دون استثناء».

كريم محمد:تكتشف الأورام مبكرًا وتحافظ على الصحة

ذكر كريم محمد السيد، ٣٦ عامًا، من العمرانية، أنه حرص على القدوم للوحدة الصحية للحصول على الخدمات التى توفرها مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية المتتالية تخدم المواطنين وترعى صحتهم، وتؤكد اهتمام الدولة بهم.

وأضاف: «المبادرة تحافظ على صحة المواطنين وترعاهم، وتحافظ عليهم من الأمراض المزمنة والوبائية، وتعمل على الكشف المبكر عن الأورام والأمراض السرطانية التى لا يمكن اكتشافها بسهولة خاصة فى البدايات، وهو ما يضمن إنقاذ حياة المرضى قبل أن يتملك المرض منهم وقبل الدخول فى مراحل متأخرة».

عادل محمود:زُرت الوحدة لشعورى بالألم.. والتحاليل طمأنتنى

كشف عادل محمود، ٣٥ عامًا، من العمرانية، عن أنه توجه للوحدة الصحية لكى يخضع للكشف الطبى، بعدما علم ببدء أعمال مبادرة «١٠٠ يوم صحة» التى تخدم جميع فئات المجتمع دون استثناء، وتحمى من انتشار الأمراض الوبائية والمزمنة.

وأضاف: «الكشف المبكر عن هذا النوع من الأمراض يساعد فى علاجها بشكل أفضل وأسرع، وقبل الوصول لوضع معقّد، وقد أتيت للوحدة بعدما شعرت فى الفترة الأخيرة ببعض الآلام الكلوية، فأتيت لإجراء التحاليل والاطمئنان على حالتى الصحية». وأشاد «عادل» بالنظام والنظافة داخل الوحدة، بعدما لاحظ أن عمليات التعقيم والتنظيف بها تتم بشكل دورى مراعاة لصحة المواطنين.

سيدة عبدالله: علمتنى الكشف الذاتى عن سرطان الثدى

قالت سيدة عبدالله، ٦٥ عامًا، إنها قررت التوجه إلى أقرب وحدة صحية إليها بعدما علمت بانطلاق مبادرة «١٠٠ يوم صحة» من خلال إعلانات التليفزيون؛ للاطمئنان على صحتها وتلقى الرعاية والعلاج اللازم، خاصة أنها مريضة بالضغط والسكرى.

وأشادت بالأطباء الموجودين داخل الوحدة الصحة بالعمرانية، مشيرة إلى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لتقديم الرعاية الشاملة للمرضى، مع إجراء التحاليل اللازمة لهم، خاصة المتعلقة بأمراض السرطان، كما أنهم يحرصون على تعليم المرضى كيفية الكشف الذاتى عن سرطان الثدى بكل سهولة.

أسماء عبدالله:توفر العلاج الفورى قبل الوصول لمراحل متأخرة

أكدت أسماء عبدالله، ٢٨ عامًا، أنها قررت التوجه للوحدة الصحية بالعمرانية بمجرد علمها بوجود مبادرة «١٠٠ يوم صحة» بها، بعد أن شعرت فى الفترة الأخيرة بآلام فى الثدى، خاصة بعد زواجها منذ فترة لا تتجاوز ٩ أشهر، ما جعلها تقرر الخضوع للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وأشادت بالمبادرة الرئاسية التى توفر العلاج للمرضى بشكل فورى، قبل أن يتملك المرض منهم، وقبل الوصول لمرحلة متأخرة، مشيرة إلى أنها تم تحويلها إلى مستشفى «بهية» للخضوع لكشف متقدم وتشخيص حالتها بشكل صحيح.

وتوجهت «أسماء» بالشكر للرئيس السيسى على إطلاقه مثل تلك المبادرات التى تهتم بصحة المواطنين وترعاهم.