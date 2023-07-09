رابط وشروط التقدم لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات بالمركز القومى لبحوث المياه

يستمر المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ خطة عقد الدورات التدريبية المتعددة وبرامج التدريب المختلفة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا فى مجال الموارد المائية وهندسة الرى، من مختلف كليات الهندسة والكليات المماثلة ومنها الزراعة والعلوم، فى إطار تلبية الاحتياجات المجتمعية لسد الفجوة بين التعليم الجامعى وسوق العمل وتنمية قدرات الشباب، وأيضا الاستعانة بالبحث العلمى فى مجال تنمية الموارد المائية .

التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات 2023

يأتى ذلك فيما أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، الأحد، عن بدء التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات للعام الجارى 2023 وحتى نهاية يوليو الجارى، ضمن خطة رفع قدرات الطلاب الدارسين لتقنيات هندسة المياه .

إتاحة البرنامج التدريبي لجميع الطلاب من جميع المحافظات

كما أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه، عن شروط التقدم للتدريب الصيفي، ومنها أن يكون الطالب مقيد فى أحد الجامعات أو المعاهد العليا، وأن يكون فى أحد تخصصات الكليات أو المعاهد التالية "هندسة – علوم – زراعة – آداب مساحة – آداب جغرافيا - حاسب آلي" أو ما يعادلها، مع إتاحة البرنامج التدريبى لجميع الطلاب من جميع محافظات مصر.

المركز القومى لبحوث المياه

كذلك، أكدت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه، على ضرورة ملء إستمارة التقدم على اللينك المخصص لذلك ، وأيضا إرفاق أصل خطاب ترشيح من الجامعة مقيد به بيانات الطالب ، والتى تتضمن الاسم رباعيا ، والرقم القومى، والمرحلة الدراسية ، والتخصص ، ورقم التليفون، وإيصال بتسديد الرسوم الإدارية.

كما إنه فى نهاية مدة التدريب يتسلم الطالب شهادة تدريب صيفى، حيث يقام البرنامج حضورياً فى مقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، على أن يتم التسجيل على اللينك المخصص لذلك من هنا.

كما يمكن إستقبال إستفسارات الطلاب عبر رقم الواتس 01018889761 ،

أو البريد الالكترونى : [email protected]