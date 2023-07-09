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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنظمة العربية للتنمية الإدارية: تدريب 893 مسئولًا وموظفًا حكوميًا عربيًا فى النصف الأول من عام 2023

المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن أنها قامت خلال النصف الأول من 2023، بتنفيذ 123 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا، شارك فيها 893 متدربًا من منسوبي وزارات وهيئات من دول عربية عدة. 

وذكرت المنظمة- في بيان لها اليوم- أن الدول العربية المشاركة هي: مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، السودان، دولة الكويت، ولبنان.

وأوضحت أن البرامج التدريبية تناولت موضوعات متنوعة منها: استراتيجيات مواجهة حروب الجيل الرابع و الشائعات والحروب النفسية، جرائم النشر وحماية الحقوق الفكرية، تنمية المهارات الإدارية، تنمية وتطوير مهارات الإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، التفكير المرن وإدارة تحديد وتخطيط الأهداف الذكية، إعداد الخريطة الذهنية لتوليد الأفكار الإبداعية، الإدارة الاستشرافية وصياغة استراتيجيات المستقبل، الطرق الحديثة للإبداع والتطوير في العمل، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، العلاقات العامة في إدارة الأزمات، الإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، وقيادة التغيير في عصر التحول الرقمي، وغيرها.

وأشارت إلى أن البرامج، التي نفذتها إدارة التدريب بالمنظمة، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف، والاتجاهات الحديثة في أعمال القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم ويتم تنفيذها بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، وبعض دراسات الحالات، مع تمارين وتطبيقات عملية في قطاعات: البرامج الإدارية، البرامج المالية والمحاسبية والدبلومات، قطاع برامج إدارة المشروعات والشهادات المهنية، وقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات والمكتبات.

استراتيجيات البرامج التدريبية الاتجاهات الحديثه التحول الرقمي الجيل الرابع والشائعات الدول العربية المشاركة الدول العربية الدول العربي الشهادات المهنية الشئون القانونية

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