ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن تصريح السفر 2023/2024

تصريح السفر
تصريح السفر

تتطلب بعض الدول لدخولها الحصول على تصريح السفر والذي تستخرجه وزارة الدفاع المصرية، ويأتي استخراج تصريح السفر الإلكتروني في إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة وإتاحة إمكانية الدفع الالكتروني من خلال بطاقات الدفع أو من خلال منصات شركة فوري الإلكترونية .

كيف تستخرج جواز سفر؟.. مواعيد عمل مصلحة الجوازات

 وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل طلب والاستعلام عن تصريح السفر 2023. 

رابط الاستعلام عن تصريح السفر 2023/2024

يستطيع الراغبون في الحصول على تصريح السفر الدخول عبر موقع وزارة الدفاع المصرية واتباع الخطوات التالية: 

أولًا الدخول على إدارة التجنيد والتعبئة أو الضغط على الرابط التالي 

 

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023.. الرابط والخطوات

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي وخطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو

https://tagned.mod.gov.eg/TravelPermissionApplication.aspx#StartContent

ثانيًا : قم بملًأ البيانات الأساسية (الاسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة - ....) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.

ثالثًا : يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر، ووفق الموقع فإن استلام التصاريح يقتصر على التصريح الإلكتروني فقط بدون نسخة ورقية

رابعًا :  يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

 

الاستعلام عن تصريح السفر 2023/2024

 

بعد تقديم طلب الحصول على تصريح السفر يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة، و يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

وبعد إتمام عملية مراجعة طلب تصريح السفر يتم الرد إما بأنه لا مانع من استخراج تصريح السفر بعد سداد الرسوم المقررة بإجمالى (60 جنيها)، أو أنه لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة، أو  التقدم لإدارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر، أو  التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.

أقرأ أيضاً

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

txt

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023 .. ومواعيد عمل هيئة التأمينات

تصريح السفر وزارة الدفاع الاستعلام عن تصريح السفر إدارة التجنيد والتعبئة تصريح السفر 2023

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

المتحدث العسكرى: إحالة المتهم فى حادث دهس القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

أسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عبدالمنعم مدبولى (فيديو)

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

إدارة بيراميدز تكرم خماسى المنتخب الأوليمبى بعد التأهل للأوليمبياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب