تتطلب بعض الدول لدخولها الحصول على تصريح السفر والذي تستخرجه وزارة الدفاع المصرية، ويأتي استخراج تصريح السفر الإلكتروني في إطار حرص القوات المسلحة على التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الالكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة وإتاحة إمكانية الدفع الالكتروني من خلال بطاقات الدفع أو من خلال منصات شركة فوري الإلكترونية .

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل طلب والاستعلام عن تصريح السفر 2023.

رابط الاستعلام عن تصريح السفر 2023/2024

يستطيع الراغبون في الحصول على تصريح السفر الدخول عبر موقع وزارة الدفاع المصرية واتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على إدارة التجنيد والتعبئة أو الضغط على الرابط التالي

https://tagned.mod.gov.eg/TravelPermissionApplication.aspx#StartContent

ثانيًا : قم بملًأ البيانات الأساسية (الاسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة - ....) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.

ثالثًا : يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر، ووفق الموقع فإن استلام التصاريح يقتصر على التصريح الإلكتروني فقط بدون نسخة ورقية

رابعًا : يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.

الاستعلام عن تصريح السفر 2023/2024

بعد تقديم طلب الحصول على تصريح السفر يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة، و يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

وبعد إتمام عملية مراجعة طلب تصريح السفر يتم الرد إما بأنه لا مانع من استخراج تصريح السفر بعد سداد الرسوم المقررة بإجمالى (60 جنيها)، أو أنه لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة، أو التقدم لإدارة التجنيد والتعبئة لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر، أو التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.