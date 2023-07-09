خبير مناخي يكشف تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع درجة حرارة الأرض

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، عن تأثير التغيرات المناخية علي ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه كلما زاد معدل غاز ثاني أكسيد الكربون يزداد معه معدل درجات الحرارة علي مستوي الأرض.

وأضاف أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو المسبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي نتيجة انبعاثات التي لا تخرج من الكرة الأرضية، لأنه ثاني أكسيد الكربون يمنع هذه الأشعة من عدم السقوط من الشمس ووصولها إلى الأرض ولا يسمح بخروجها نتيجة لتغير الاتجاه الموجي من الشمس إلى الأرض.