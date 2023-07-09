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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بقتل شقيقهما بالوراق 4 أيام

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطلين متهمين بقتل شقيقهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين طرف أول وشقيقهما طرف ثان بسبب قيام الأخير بعرض المنزل ملكهم جميعا للبيع، فقام أفراد الطرف الأول بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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