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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا فرنسيس يعين مدبر اللاتين في القدس كاردينالا بالكنيسة الكاثوليكية

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

قالت الصفحة الرسمية للرهبنة الفرنسيكانية في مصر، إن البابا فرنسيس قرر تعيين البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين الكاثوليك الحالي في القدس كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية.

وفي سياق متصل، وفي سياق تعليقه على العملية الإسرائيليّة الأخيرة في مخيم جنين للاجئين، بالضفة الغربيّة المحتلة، حذّر البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، من أنه سيكون هناك المزيد من الضحايا إذا لم يتم حل قضية تقرير مصير الفلسطينيين بدولتهم.
وقال البطريرك بيتسابالا في بيان له: "مرة أخرى، إنها ليست المرة الأولى، وللأسف، أخشى بأنها لن تكون المرة الأخيرة، نشهد عملية عسكرية في شمال السامرة، في مخيم جنين للاجئين، بهدف ضرب بعض خلايا المقاومة الفلسطينية المسلحة".
وحذّر غبطته من "الحلول المؤقتة"، حيث "ستظهر الخلايا باستمرار. وإلى أن يتم حل المشاكل الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بكرامة الشعب الفلسطيني وحريته وتقرير مصيره، فإنّ هذه الحالات المؤقتة المؤلمة، والتي يسقط فيها العديد من الضحايا، ستستمر في كلا الجانبين".
وكانت بطريركية القدس للاتين قد أوردت في مذكرة لها، أن اعتداء الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين يمثّل "عدوانًا غير مسبوق" على الأرض والبشر، معبّرة عن إدانتها لهذه "الأعمال الوحشيّة" التي تفتك بالأرض والمقدسات والشعب الذي له الحق بحياة كريمة.
كما أشارت إلى أنّ الكنيسة اللاتينيّة المحليّة في مدينة جنين قد تضرّرت بسبب هذا "العدوان"، واختتمت البطريركيّة اللاتينيّة مذكرتها بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والسعي للوصول إلى تهدئة وحوار مشترك لمنع مثل هذه "الجرائم غير المبرّرة".

بيتسابالا البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا لمدبر الرسولي لبطريركية اللاتين الكاثوليك الحالي في القدس

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