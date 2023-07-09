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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة 2023 لشهادة الدبلومة الأمريكية

جامعة المنصورة الاهلية
جامعة المنصورة الاهلية

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة هذا العام 2023 الفترة من 5 يوليو 2023 وحتى 20 يوليو 2023 وسيسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق على أن تسلم الشهادات الموثقة في حال الترشيح للجامعة.

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى بنسبة 99.5%

كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي:

شهادة الدبلومة الامريكية:

المجال الصحي:

 الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

  • مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء
  • الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 .

SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).

  • يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
  • يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
  • تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
  • تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

 العلوم الإنسانية:

 المعاملات القانونية الدولية –الأعمال

  • مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.
  • الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 (يمكن قبول اللغة الإنجليزية والرياضيات فقط).
  • يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
  • يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
  • تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
  • تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

 هندسة:

 الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

  • مجموع درجات 8 مواد مختلفة بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية (الرياضيات المتقدمة مطلوبة للهندسة).
  • الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.

 - مطلوب 900 HOURSأو ESTII 900 معادل ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة).

 - يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

- تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.

- تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن.

  التقنيات

 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

  • مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء.
  • الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.

SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).

  • يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
  • يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
  • تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
  • تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

 علوم:

 العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات

  • مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء. (الرياضيات المتقدمة مطلوبة لعلوم الكمبيوتر).
  • الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.
  • مطلوب 900 ساعة أو 900 ESTII أو ما يعادلها ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة للانضمام إلى علوم الكمبيوتر).
  • يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
  • يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
  • تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
  • تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن.
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