شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة 2023 لشهادة الدبلومة الأمريكية

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة هذا العام 2023 الفترة من 5 يوليو 2023 وحتى 20 يوليو 2023 وسيسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق على أن تسلم الشهادات الموثقة في حال الترشيح للجامعة.

كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي:

شهادة الدبلومة الامريكية:

المجال الصحي:

الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء

الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 .

SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.

تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

العلوم الإنسانية:

المعاملات القانونية الدولية –الأعمال

مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.

الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 (يمكن قبول اللغة الإنجليزية والرياضيات فقط).

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.

تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

هندسة:

الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات

مجموع درجات 8 مواد مختلفة بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية (الرياضيات المتقدمة مطلوبة للهندسة).

الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.

- مطلوب 900 HOURSأو ESTII 900 معادل ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة).

- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

- تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.

- تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن.

التقنيات

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء.

الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.

SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).

يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.

يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.

تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.

تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن

علوم:

العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات