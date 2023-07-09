شروط الالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية الجديدة 2023 لشهادة الدبلومة الأمريكية
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة هذا العام 2023 الفترة من 5 يوليو 2023 وحتى 20 يوليو 2023 وسيسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق على أن تسلم الشهادات الموثقة في حال الترشيح للجامعة.
كما أعلنت شروط الالتحاق بالجامعة وفقا لنوع الشهادة كالتالي:
شهادة الدبلومة الامريكية:
المجال الصحي:
الطب - الصيدلة - طب الأسنان – التمريض
- مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء
- الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 .
SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).
- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
- تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
- تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن
العلوم الإنسانية:
المعاملات القانونية الدولية –الأعمال
- مجموع درجات من 8 مواضيع مختلفة.
- الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14 (يمكن قبول اللغة الإنجليزية والرياضيات فقط).
- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
- تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
- تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن
هندسة:
الهندسة - هندسة الحاسب – هندسة الذكاء الاصطناعي – هندسة المنسوجات
- مجموع درجات 8 مواد مختلفة بما في ذلك الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية (الرياضيات المتقدمة مطلوبة للهندسة).
- الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.
- مطلوب 900 HOURSأو ESTII 900 معادل ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة).
- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
- تجارب SAT قبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
- تجارب SAT و ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن.
التقنيات
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:
- مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء.
- الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.
SATII 900 أو ESTII 900 أو ما يعادله ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII اختياري).
- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
- تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
- تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن
علوم:
العلوم الأساسية - علوم الحاسب – علوم الذكاء الاصطناعي – علوم المنسوجات
- مجموع درجات 8 مواد مختلفة ، بما في ذلك الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، وعلم الأحياء. (الرياضيات المتقدمة مطلوبة لعلوم الكمبيوتر).
- الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لـ SATI 800 أو ESTI 800 أو ACTI 14.
- مطلوب 900 ساعة أو 900 ESTII أو ما يعادلها ACTII (SAT II أو ESTIIأو ACTII ACTII في حالة فقدان الرياضيات المتقدمة للانضمام إلى علوم الكمبيوتر).
- يجب أن تكون درجات SAT معتمدة من قبل Amideast، EST من قبل وزارة التعليم و ACT من ConnectMe.
- يتم قبول نتائج المطابقة الفائقة الرسمية فقط من وزارة التعليم.
- تجارب SATقبل فبراير 2021 وتجارب ACT قبل أغسطس 2021 لطلاب المدارس الأمريكية داخل مصر صالحة حتى الآن.
- تجارب SATو ACT لطلاب المدارس الأمريكية خارج مصر صالحة حتى الآن.