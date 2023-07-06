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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى بنسبة 99.5%

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023.

وأعلن خاطر في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال النصف الأول من عام 2023. 

كما أوضحت نجوى العثمالي مدير خدمة المواطنين والمشرف على منظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد 812 شكوى بمعدل إنجاز 98%، ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة (77) استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى، وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى العلاج الكيميائي وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن، وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن.

شريف خاطر جامعة المنصورة المنصورة التقرير السنوى رئيس جامعة المنصورة

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