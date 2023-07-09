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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية مصر الحديثة يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

النائب هشام هلال
النائب هشام هلال

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على مشروع قانون الاستثمار، مطالبًا الحكومة بمزيد من التعديلات علي قانون الاستثمار لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود بين الجهات المعنية لتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وعلق البرلماني علي تغيب رئيس هيئة الاستثمار عن حضور اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية عند مناقشتها مشروع القانون، قائلًا: "يبدو أنه شغال في واد والحكومة في واد آخر"، ليؤكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن رئيس الهيئة كان في مهمة بالخارج، وأحيط علمًا، بضرورة حضور أحد نوابه في اللجان المعنية مستقبلًا، فيما وصف النائب محمد الوحش مشروع القانون، بأنه طوق نجاة للاستثمار، إلا أن الحكومة في جعبتها أطواق أخرى لتشجيع القطاع الخاص، الذي يجب أن يقود قاطرة التنمية الاقتصادية.

وشدد "الوحش" على أهمية تشجيع القطاع الخاص، لا سيما أن العبارات الرنانة التي ترددها الحكومة حول جذب الاستثمار وتحقيق الشفافية ليس لديها دلائل علي الأرض، قائلًا: "أصبح حال القطاع الخاص من عدم، ويتنفس من تحت الماء".

النائب هشام هلال حزب مصر الحديثة قانون الاستثمار جذب الاستثمار الاقتصادية

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