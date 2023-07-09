إصابة 12 باختناق بسبب كسر ماسورة غاز فى شركة بالشيخ زايد

تعرض 12 شخصًا للاختناق والتسمم بسبب كسر ماسورة غاز في مقر شركة بالشيخ زايد بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والسيطرة على تسرب الغاز وإصلاح الكسر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بتسرب غاز في شركة تابعة لنطاق مدينة الشيخ زايد.

وبعد إجراء التحريات تبين أن ماسورة غاز تعرضت للكسر داخل مقر الشركة، مما أدى إلى إصابة 12 بالاختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم استجواب المصابين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما باشرت النيابة المختصة التحقيق في الحادث.