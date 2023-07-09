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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبوالمكارم: 30%‎ نموًا بصادرات قطاع الأسمدة والكيماويات

خالد أبوالمكارم
خالد أبوالمكارم

أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استهداف المجلس تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25%- 30% في صادرات الأسمدة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع شهد طفرة كبيرة في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، على هامش افتتاح معرض "أجرو إيجيبت 2023"، إن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهدت نموًا بنسبة 42% خلال العام الماضي لتبلغ 3,4 مليار دولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2022، مشيرًا إلى أن هناك خطة للتوسع وزيادة الصادرات المصرية مع فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. 

وأوضح أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميًا بحجم صادرات الأسمدة لتسبق العديد من دول كثيرة في أوروبا وشرق آسيا، مرجعًا ذلك إلى استفادة مصر مما يحدث عالميًا خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن تلك الدولتين تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة. 

وأضاف أن ذلك ساهم في دخول مصر أسواقًا جديدة لم نكن ندخلها سابقًا خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بديلًا للمنتج الروسي، ذلك بالإضافة إلى تمتع مصر بمنتجات جيدة من خلال شركات كبيرة تنتج أسمدة متخصصة وتشهد معدلات نمو يومية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2022 مثّل نحو 25% من صادرات مصر غير البترولية، بما يصل لنحو 9 مليارات دولار.

خالد أبو المكار للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق معدل نمو المؤتمر الصحفي وأوضح أبو المكارم اوروبا وشرق اسيا

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