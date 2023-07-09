إصابة مراقب لجنة ثانوية بارتفاع ضغط الدم فى العجوزة

أصيب مراقب إحدى لجان امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالعجوزة بارتفاع في ضغط الدم ونُقل إلى المستشفى اليوم الأحد.

العميد أحمد الدسوقي، مأمور قسم العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بإصابة مراقب لجنة.

وانتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة مراقب لجنة مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين بارتفاع في ضغط الدم ونُقل إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء سامح الحميلي، حكمدار الجيزة، بالواقعة.