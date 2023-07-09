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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ثنائية فيوتشر.. "زيزو" يدخل تاريخ الزمالك من أوسع أبوابه

زيزو
زيزو

دخل أحمد سيد “زيزو” جناج نادي الزمالك تاريخ الفارس الأبيض من أوسع أبوابه بعد تسجيله هدفين في لقاء فيوتشر أمس.

زيزو سجل هدفين وقاد الأبيض لريمونتادا أمام فيوتشر بالفوز بثلاثية بعد التأخر بهدفين، ليقتنص المركز الثالث.

ووصل زيزو للمساهة رقم 39 له هذا الموسم في جميع المسابقات بواقع 21 هدفًا و18 أسيست.

وفي الدوري ساهم زيزو في 25 هدفًا بواقع تسجيله 12 هدفًا وصناعته لـ 13 آخرين.

واحتل زيزو المركز التاسع بترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري عبر التاريخ برصيد 48 هدفًا حيث تمكن من تخطي شيكابالا قائد الفريق الحالي ويفصله 5 أهداف لاحتلال المركز السابع الذي يحتله فاروق جعفر بـ 53 هدفًا.

وقلب الزمالك تأخره بهدفين أمام مضيفه فيوتشر لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 59 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق فيوتشر عند 58 نقطة ليهبط للمركز الرابع.

زيزو أحمد سيد “زيزو” الزمالك فيوتشر الدوري

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