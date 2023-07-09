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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تطلق معرض ديارنا بالساحل الشمالى.. أغسطس

ديارنا
ديارنا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي وذلك حتى أغسطس القادم.

وأكدت الوزارة، أن المعرض يعمل من الـ5 صباحًا وحتى الـ5 مساء لاستقبال المصطفين والزائرين.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن معرض ديارنا له دور أصيل في دعم الصناعة الحرفية والوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر، علاوة على أنه يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة للوزارة.

ويضم المعرض العديد من الأشغال اليدوية من الكليم الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها، وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا وذات جودة عالية.

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