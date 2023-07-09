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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 9-6-2023

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الأعلاف تراجعًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات الأسبوع، حيث أن أسعار الأعلاف تنعكس على أسعار الدواجن في الأسعار، فقد تراجعت أسعار الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني بقيمة 200 جنيها في الطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 9 يوليو

بلغت أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الأحد 9 يونيو 12300 جنيها للطن صب أرضه، بتراجع 200 عن أسعار أمس.

بلغت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأحد 9 يونيو 12300 جنيها للطن صب أرضه، بتراجع 200 عن أسعار أمس.

بلغت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأحد 9 يونيو 10900 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأحد 9 يونيو 10900 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأحد 9 يونيو 10900 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار ذرة صفراء يوناني اليوم الأحد 9 يونيو 10900 جنيها للطن صب أرضه

بلغت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأحد 9 يونيو 10900 جنيها للطن صب أرضه.

النخالة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 9 يوليو 

بلغت أسعار صويا 44 % اليوم الأحد 28000 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 500 جنيها عن أسعار أمس.

بلغت أسعار صويا 46 %(محلي) اليوم الأحد 29000 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 1000 جنيها عن أسعار أمس.

بلغت أسعار صويا 46 %(مستورد ) اليوم الأحد 29000 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 1000 جنيها عن أسعار أمس.

سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 10800 جنيها للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعار زيت صويا منزوع 42500 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 1500 جنيها عن أسعار أمس.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر 43500 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 3000 جنيها عن أسعار أمس.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا 28500 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 500 جنيها عن أسعار أمس.

سجلت أسعاركسب عباد 36% 17750 جنيها للطن صب ارضة، بتراجع 250 جنيها عن أسعار أمس.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعار جلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن معبأ أرضه.

سجلت أسعار قشر فول الصويا 10250 جنيها للطن معبأ أرضه.

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