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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف: سنحصل على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبا

سفن مضادة للألغام
سفن مضادة للألغام

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف ستتحصل على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبا.

 

وقال ريزنيكوف في تصريح تلفزيوني إن لدى قوات نظام كييف "سفنا مضادة للألغام بالفعل. توجد سفينتان مضادتان للألغام في بريطانيا تحت الأعلام الأوكرانية، ومع أطقم أوكرانية. وسرعان ما سنتلقى أخرى من الحكومة الهولندية، لتبقى الغواصات".

 

وذكرت السلطات الهولندية في وقت سابق، أنها تخطط لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار يورو في عام 2023.

 

وسلمت هولندا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 45 دبابة من طراز  T-72 وحوالي 100 دبابة "ليوبارد-1" من الدنمارك وألمانيا، بالإضافة إلى 196 مركبة مشاة قتالية YPR و8 منصات مدفعية من نوع PzH2000، كما سلمتها أيضا نظامي صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وصواريخ وقذائف الهاون والبنادق والمدافع الرشاشة وأنواع مختلفة من الذخيرة.

 

وتخطط هولندا مع الدنمارك في عام 2024، لنقل 14 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا.

 

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدفها يتمثل في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

 

 كما أشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، بعدما لم تُترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، نتيجة مخاطر أمنية التي ظهرت، بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

 

وأكد بوتين أن روسيا تحاول منذ 30 عاما الاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها ردا على ذلك، واجهت إما خداعا وأكاذيبا أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما يواصل التحالف التوسع المطرد والاقتراب من حدود روسيا رغم احتجاجات موسكو

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