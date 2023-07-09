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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية: سنواصل دعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

 أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، "طالما تطلب الأمر ذلك".

 

وقالت فون دير لاين - في تغريدة على تويتر - "500 يوم من الحرب..الروسية ضد أوكرانيا. 500 يوم من المقاومة الأوكرانية الشجاعة. 500 يوم من الدعم الأوروبي الثابت لأوكرانيا".


وأضافت فون دير لاين: "سنقف إلى جانب أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك".


يذكر أن القوات الروسية بدأت بحملة عسكرية خاصة على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

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