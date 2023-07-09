محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس محكمة بورسعيد.المستشار هشام عبد المجيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحافظة بورسعيد، مستعرضًا عددًا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا.

وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القضائية المصرية وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وناقش المحافظ مع رئيس نادي قضاة مصر، عددا من الموضوعات المثمرة ، حيث أشاد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

وفي شأن آخر شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد، بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد ابو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية

وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدم في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.

وشارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن

محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبدالمحسن