استشاري: ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية يؤثر على زيادة الإصابة بالجلطات

كشف حسام الجندي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بلندن، عن علاقة ارتفاع درجات الحرارة بالإصابة بالجلطات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية تؤثر على زيادة الإصابة بالجلطات.

وأضاف استشاري أمراض قلب في لندن، أنه لا داعي لتناول الأسبرين بدون ضرورة طبية لأن له أعراض جانبية، موضحاً أنه ينبغي تجنب التعرض للشمس مباشرة لفترة طويلة للوقاية من أمراض القلب والصدر.