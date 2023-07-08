برلماني: لا توجد إعفاءات أو مميزات تمنح للمنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على بناء مجتمعات قادرة على البناء والزراعة والتنمية، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم على مظلة تشريعية متكاملة.

وأضاف النائب طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد أي إعفاءات أو مميزات تمنح للمنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل على تنمية الموارد وخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، يعمل على دعم مبادرة "ازرع" والعديد من المبادرات الأخرى، مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في توزيع السلع التموينية ووضع استراتيجيات للعديد من المبادرات.