ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خنق وكسر في الرقبة.. العثور على جثة طفلة بمنزل جدها في قنا

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة، داخل منزل جدها بمنطقة السنابسة، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بمنزل جدها بمركز الوقف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة لطفلة تدعى "رحمة 7 أعوام" ، بها آثار خنق وكسر في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

تأجيل استئناف طبيب الكركمين على أمر منعه من التصرف فى أمواله

"الباز": أدعو "الحجار" و"صالح" أن يجلسا على طاولة واحدة بعيدًا عن التسخين

هل تسفر الإيجاد واجتماعات القاهرة حل الأزمة السودانية؟.. خبير يجيب

"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة في الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية