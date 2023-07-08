خنق وكسر في الرقبة.. العثور على جثة طفلة بمنزل جدها في قنا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة، داخل منزل جدها بمنطقة السنابسة، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بمنزل جدها بمركز الوقف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة لطفلة تدعى "رحمة 7 أعوام" ، بها آثار خنق وكسر في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.