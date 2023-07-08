ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: على الحجار ومدحت صالح شكّلا جزءًا كبيرًا من وجدان المصريين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفنان علي الحجار، والفنان مدحت صالح قامتان كبيرتان وشكلا جزءًا كبيرًا من وجدان المصريين.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنا أحب علي الحجار، ومدحت صالح لم ألتقِ به، ولكن أحبه بشكل خاص وهو من المطربين الذين أحبهم واحتفظ بالإبقاء على صورته الفنية. 

وأكد أن مشروع "الأساتذة"، هو بدعم من دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدمه الفنان مدحت صالح، وعدد من نجوم دار الأوبرا.

 وتابع، أنه يشهد  أن علي الحجار لديه مشروع "100 سنة غنا" ، وتحدث عنه كثيرًا ولا أحد ينكر أنه صاحب المشروع، وعندما أعلن مدحت صالح عنه، فالحجار له الحق أن يدافع عن مشروعه، مشيرًا إلى أن الأخير قال إن "مدحت صالح أعلن عن المشروع بنفس الكلمات التي كان يقولها بالبرامج".

حفل "الأساتذة" حقق نجاحًا كبيرًا

وأكد "الباز"، أن حفل "الأساتذة" حقق نجاحًا كبيرًا في وقت نحتاجه خاصة أن مصر بعد 2011 تحتاج لإظهار رموزنا ونجومنا لأن البعض يأخذ تراثنا ويقدمه.

وأضاف، أن تجاوز علي الحجار صعب لأنه عندما يكون في بلد مطرب بحجم علي الحجار لا يجوز تجاهله وحفل الجامعة الأمريكية كان ناجحًا، مؤكدًا أنه لم يعجبه أن يكون به ناس تدعم علي الحجار لأنها ليست حربًا ولا يجوز أن تكون حربًا. 

محمد الباز علي الحجار مدحت صالح وجدان المصريين حفل الأستاذة مشروع 100 سنة غنا الجامعة الأمريكية

مواد متعلقة

"الباز": أدعو "الحجار" و"صالح" أن يجلسا على طاولة واحدة بعيدًا عن التسخين

محمد الباز يطلق مبادرة "لم الشمل" للصلح بين على الحجار ومدحت صالح

نجوم الفن والإعلام فى حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

على الحجار ضيف لميس الحديدى الليلة فى "كلمة أخيرة"

مدحت العدل يكشف لـ"الشاهد" سبب تكفير الإخوان للمطرب على الحجار

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

"الباز" يعلق على مخطط اغتيال عادل إمام من الإخوان وأول تعليق للزمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية