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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين لمعرفة آخر تطوراته أمام الجنيه المصري وهل ما زال في حالة ثباته أم تغير.

سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية 

في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-7-2023



 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-7-2023 

يورو
33.5903 جنيه للشراء 
33.7076 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.3856 جنيه للشراء 
39.5116 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.4299 جنيه للشراء 
34.5412 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.4436 جنيه للشراء 
21.5120 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2213 جنيه للشراء 
8.2474 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3393 جنيه للشراء 
100.7344 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4253 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2638 جنيه للشراء 
4.2777 جنيه للبيع 
 

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رئيس الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن و75 جنيها سعر عادل للمنتج والمستهلك

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 8 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

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