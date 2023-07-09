سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 فى البنوك المصرية
يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين لمعرفة آخر تطوراته أمام الجنيه المصري وهل ما زال في حالة ثباته أم تغير.
سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية
في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-7-2023
يورو
33.5903 جنيه للشراء
33.7076 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.3856 جنيه للشراء
39.5116 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.4299 جنيه للشراء
34.5412 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.4436 جنيه للشراء
21.5120 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2213 جنيه للشراء
8.2474 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3393 جنيه للشراء
100.7344 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4253 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2638 جنيه للشراء
4.2777 جنيه للبيع