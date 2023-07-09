سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 فى البنوك المصرية

يثير البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية فضول الكثيرين لمعرفة آخر تطوراته أمام الجنيه المصري وهل ما زال في حالة ثباته أم تغير.

سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية

في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-7-2023

يورو

33.5903 جنيه للشراء

33.7076 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.3856 جنيه للشراء

39.5116 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.4299 جنيه للشراء

34.5412 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.4436 جنيه للشراء

21.5120 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2213 جنيه للشراء

8.2474 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3393 جنيه للشراء

100.7344 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4253 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2638 جنيه للشراء

4.2777 جنيه للبيع

