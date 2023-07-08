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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت 

الدستور يستعرض أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 استقرارًا في بنك القاهرة مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 6-7-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

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