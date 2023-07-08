أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-7-2023

تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 8-7-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 8-7-2023



نعرض لكم أجابت كافة التساؤلات والاستفسارات عن سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 8-7-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين والعتالة، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 37800 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 38800 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 38800 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المركبي نحو 37000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 36700 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

يمكن متابعة أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها "الدستور" للقراء في مختلف المجالات على مدار اليوم وهي كما يلي:

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1700 جنيه.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1650 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد نحو 1650 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1660 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة نحو 1710 جنيهات.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيهات.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط نحو 1650 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1880 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 1880 جنيهًا.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1880 جنيهًا.

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