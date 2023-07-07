"التموين": لولا مبادرة "زيرو جمارك"، لتخطى سعر جرام الذهب 3500 جنيه

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، مشيرًا إلى أن عيار 21 سجل 2160، بينما جاء عيار 18 ليسجل 1851 جنيهًا، وعيار 24 سجل 2468 جنيهًا، والجنيه الذهب 17500 جنيهًا.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه دخل مصر خلال الفترة الماضية أكثر من 454 كليو ذهب، ومن المتوقع ارتفاع دخول الذهب بكميات كبيرة لإحداث توازن أكثر في الأسعار.

وأشاد "فرج" بمبادرة "زيرو جمارك"، التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، لمدة 6 أشهر، ونتمنى مدها لفترة أطول، مؤكدًا أن لولا مبادرة "زيرو جمارك"، لتخطى الذهب 3500 جنيهًا.

وأشار إلى أن الوقت الحالي مناسب جدًا وآمن لاقتناء الذهب، موضحًا أن الذهب مصدر قيمة ويساعد على الادخار.