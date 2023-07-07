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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن الرئيسية، ووصل سعر الفراخ البيضاء 70 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما واصلت أسعار البيض ارتفاعها، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023.

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء: 70  جنيهًا.
  • سعر الدواجن  الساسو: 100 جنيه.
  • سعر الدواجن أمهات بيضاء:  57 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي: 95 جنيهًا.
  • دواجن بياض أبيض سلك: 55 جنيهًا.
  • دواجن بياض أحمر أرضي: 64 جنيهًا.    .

شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن والذرة الصفراء اليوم الخميس 6 يوليو 2023

وسجلت أسعار الدواجن ارتفاع قبل عيد الأضحى المبارك رغم تراجع أسعار الإعلاف مع الإفراجات الجمركية المستمرة عنها، وتأثرت أسعار الفراخ بأسعار الأعلاف التي ارتفعت بصورة كبيرة في نهاية العام الماضي مع تكدس الأعلاف في الجمارك وسط أزمة الدولار التي عانت منها مصر مؤخرًا.

أسعار الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت أبيض: 11 جنيهًا.
  • سعر كتكوت  ساسو: 9 جنيهات.
  • سعر كتكوت أبيض شركات: 17.50 جنيه.
  • سعر كتكوت أبيض قطعان:10.25 جنيه.
  • سعر كتكوت ساسو بيور: 8.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بلدي: 5.75 جنيه.
  • سعر كتكوت هجين 7 جنيهات.      .
  • سعر كتكوت سمان أبيض 3.50 جنيه.
  • سعر كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

  • كرتونة بيض أبيض: 118 جنيهًا.       .
  • كرتونة بيض أحمر:120 جنيهًا.
  • كرتونة بيض بلدي:117  جنيهًا.

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