سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. سجلت أسعار حديد التسليح اليوم السبت استقرارًا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 32135 جنيهًا، وسعر طن حديد العتال 39500 جنيه تسليم أرض المصنع، وسعر طن بشاي 39700 جنيه، وسعر حديد المراكبي 39500 جنيه للطن، وسعر حديد عطية 39400 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023



- سجل سعر طن حديد عز اليوم 32135 جنيهاً.

- يبلغ طن حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

- حديد بشاي 38000 جنيه.

- سجل حديد المراكبي 37500 جنيه.

- حديد المصريين 32050 جنيهاً.

سعر طن الحديد اليوم في مصر.. حديد العشري يبلغ 38000 جنيه

- حديد الجارحي 37000 جنيه.

- يسجل مصر ستيل 36000 جنيه.

- حديد الكومي 35500 جنيه.

- سجل حديد العلا 35400 جنيه.

- حديد الجيوشي للصلب 32200 جنيه.

- يبلغ حديد عطية 39400 جنيه.

- حديد بيانكو 39000 جنيه.

- حديد المعادي يبلغ 39300 جنيه.

وفي ذات السياق، استقرت أسعار الأسمنت ليبلغ سعر الأسمنت المسلح 1750 جنيه، إذ جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. أسعار الأسمنت العادي اليوم



سجل سعر طن الأسمنت المسلح 1750 جنيه.

إما عن سعر طن أسمنت النصر سجل 1700 جنيها.

بينما سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1680 جنيهًا للطن.

ثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1710 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1780 جنيها.

بينما وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1660 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 1685 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض اليوم



بلغ سعر طن أسمنت مصر إلى 3600 جنيه.

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الابيض يصل إلى 3500 جنيه.

بينما سجل سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض نحو 3600 جنيها.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 3550 جنيها للطن.

يذكر أن سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية هدوءا ملحوظا بعد أن تراجعت قبل حلول عيد الأضحى بنحو 1000 جنيه بالنسبة للطن الواحد.