كيف تنجح "قطاع الأعمال" في زيادة إيرادات الشركات التابعة؟.. خبير يجيب

قالت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي، إنه تعتبر وزارة قطاع الأعمال العام في مصر من الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة وتطوير الشركات التابعة لها وزيادة إيراداتها، حيث تعد زيادة الإيرادات أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير الاقتصاد المصري.

وأضافت، في تصريحات لـ الدستور، أن هناك بعض الإجراءات الرئيسية التي يمكن تبنيها لتحقيق زيادة الإيرادات للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومنها مايلي:

1. تحسين استراتيجية التسويق: يجب أن تركز الشركات التابعة على تحسين استراتيجيات التسويق لزيادة حصة السوق وجذب المزيد من العملاء.

يمكن تحقيق ذلك عن طريق إعادة التفكير في العلامة التجارية وتحديث التصاميم والتواجد القوي على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم عروض ترويجية جذابة.

2. تطوير المنتجات والخدمات: يجب على الشركات التابعة أن تبذل جهودًا مستمرة لتحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستماع إلى احتياجات العملاء وتحسين الجودة والابتكار في التصميم والتكنولوجيا.

من خلال تقديم منتجات وخدمات متفوقة، ستزيد الشركات من قاعدة عملائها وتعزز إيراداتها.

3. تحسين إدارة التكاليف: يجب أن تركز الشركات التابعة على تحسين إدارة التكاليف وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لزيادة إيرادات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر:

4. تنويع الإيرادات: ينبغي على الشركات التابعة أن تبحث عن فرص توسع الأعمال وتنويع مصادر الإيرادات.

يمكن النظر في تطوير منتجات أو خدمات جديدة، أو استكشاف فرص التوسع الجغرافي، أو البحث عن شراكات استراتيجية مع شركات أخرى لتحقيق نمو إضافي.

5. تطبيق التكنولوجيا والابتكار: يعتبر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أمرًا حاسمًا لزيادة إيرادات الشركات.

يجب على الشركات التابعة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين عملياتها الداخلية وتطوير منتجات وخدمات جديدة.

يمكن أيضًا استخدام تحليلات البيانات لفهم سلوك العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق.

6. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يلعب الشفافية دورًا هامًا في بناء الثقة بين الشركات والمستثمرين. يجب أن تكون الشركات التابعة ملتزمة بمعايير الشفافية والمحاسبة الجيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الشركات إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وضمان نزاهة العمليات وتطبيق القوانين واللوائح.

7. تعزيز التعاون العام: يمكن للشركات التابعة أن تستفيد من التعاون مع القطاع الخاص والجهات الأخ

7. تعزيز التعاون العام: يمكن للشركات التابعة أن تستفيد من التعاون مع القطاع الخاص والجهات الأخرى في سبيل زيادة إيراداتها.

يمكن تبادل المعرفة والخبرات والموارد مع الشركات الأخرى، والاستفادة من الفرص المشتركة للتسويق والتوسع في الأسواق الجديدة.

8. تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية: يعتبر وجود بنية تحتية قوية وخدمات لوجستية فعالة أمرًا حاسمًا لنجاح الشركات.

يجب على الشركات التابعة العمل مع الجهات ذات الصلة لتحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات النقل والتوزيع وتقليل التكاليف اللوجستية.

9. تطوير الموارد البشرية: يعتبر الاستثمار في تطوير وتدريب الموارد البشرية أمرًا حاسمًا لزيادة إيرادات الشركات.

يجب أن تتمتع الشركات بفريق عمل مؤهل ومدرب يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية.

10. تحسين البيئة التنظيمية: يجب أن تعمل الحكومة على تحسين البيئة التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية للشركات التابعة.

يسهم التنظيم الفعال في تشجيع الاستثمارات وتحسين المناخ الأعمال، مما يساعد في زيادة إيرادات الشركات.