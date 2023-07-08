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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الأبيض المتوسط بكفر الشيخ

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غرق بمياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من شركة كهرباء البرلس.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الصيادين وأبناء برج البرلس جثمان شاب عثر عليه غريق بالقرب من شركة كهرباء البرلس.

انتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع البلاغ لفحص البلاغ وتبين أن الجثمان لشاب يدعى عمر حمادة غانم 17 سنة مقيم بمنطقة العنابرة التابعة لمركز ومدينة البرلس وبسؤال أهليته لم يشتبهوا في وفاته مؤكدين أنه اعتاد على السباحة في البحر الأبيض المتوسط وأنه غرق أثناء الاستحمام.

حرر بذلك محضر إداري مركز شرطة البرلس وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة كما جرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لإصدار القرار المناسب بشأنها.

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