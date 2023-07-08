بتروتريد.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023 لشركة بتروتريد، لإدخال الاستهلاك الشهري للوحدات السكنية؛ لتجنب تراكم الفواتير على العملاء.

ويتم حساب متوسط استهلاك آخر 6 أشهر لتحديد متوسط الاستهلاك الشهري، في حالة عدم إدراج العميل قراءة العداد، وإدراج قيمة هذا المتوسط في الفاتورة كمبلغ بدون إدراج قراءة العداد.

وكانت قد أعلنت شركات الغاز التابعة لوزارة البترول أنها تتلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري وحتى يوم 20,، على أن يكون ثابت كل شهر، لإدخال قراءة العداد.

وتقدم الشركات التابعة لوزارة البترول، ما يقرب من 15 طريقة لعملائها للقيام بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وأيضًا سداد الفاتورة، إلا وهي:

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يوليو 2023

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي (من هنا).

ثم اختر عداد الغاز الخاص به.

ثم إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

وبعدها كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكانية او المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

وبعد الانتهاء انقر على التسجيل.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر تطبيق بتروميتر

- تطبيق بتروميتر، والذي يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال كاميرا الهاتف المحمول؛ ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

إبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلي للمحصل

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة فى المناطق المفعل بها الخدمة.

تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق التليفون الأرضي

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكاومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

- من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخرًا، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كيفية حساب قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنزلي

1- الشريحة الأولى

أولا: حساب قيمة الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا شهريا = عدد الأمتار المستهلكة × 2.35 جنيه.

على سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 25 مترا في الشهر بقيمة 2.35 جنيه للمتر، فإن تصل قيمة الفاتورة إلى 58.75 جنيه.

2- الشريحة الثانية

ثانيا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 30 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.10 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.10 جنيه.

علي سبيل المثال عدد الأمتار المستهلكة 50 مترا خلال الشهر بقيمة 3.10 جنيه للمتر، تصل قيمة الفاتورة إلى 155 جنيها.

3- الشريحة الثالثة

ثالثا: حساب قيمة الاستهلاك ما فوق 60 مترا مكعبا شهريا بسعر 3.60 جنيه للمتر = عدد الأمتار المستهلكة × 3.60 جنيه.

علي سبيل المثال، عدد الأمتار المستهلكة 75 مترا خلال الشهر بقيمة 3.60 جنيه للمتر، تصبح قيمة الفاتورة 270 جنيها.