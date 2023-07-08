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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها للتسهيل علي العملاء والمواطنين،  فقد أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة للوزارة استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023 بدءا من اليوم السبت الماضي وحتى يوم 20 منه.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو ٢٠٢٣

فيما يتساءل عدد كبير من العملاء والمواطنين، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو  2023 وآخر موعد للتسجيل، وفي هذا السياق، يكشف الدستور في هذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو لتجنب تراكم الفواتير على العملاء والمواطنين.

في البداية يجب علي العملاء والمواطنين الدخول على “رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بتروتريد عبر هذا الرابط  (من هنا).

  1. و اختيار "المنطقة السكنية"
  2. إدخال رقم الشقة والعمارة
  3. الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة
  4. يجب الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار جميع الفواتير.

كانت قد أعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يوليو  2023، على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها لقراءة العداد، بينما سيتم تحديد الفترة من 6 إلى 30 من كل شهر، لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة للتسهيل عملية السداد العملاء للفواتير الشهرية.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة ناتجاس 2023

ويوجد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، منها:

- تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق «القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر».

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