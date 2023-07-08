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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المخرج عبدالرحمن عبقرينو: فيلمى «هتلاقينى فراشة» يسافر المغرب ممثلًا لمصر

المخرج الشاب عبد
المخرج الشاب عبد الرحمن عبقرينو

كشف المخرج الشاب عبدالرحمن عبقرينو عن أن فيلمه القصير «هتلاقيني فراشة» سيشارك في المهرجان الدولي التربوي لأطفال المخيمات الصيفية في طنجة بالمغرب، في الفترة من 26 إلى 30 يوليو الجاري، كممثل لمصر، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في 17 مهرجانًا شارك بها في دول مختلفة، وبعد حصوله على جائزة أفضل فيلم بالنهائيات من مهرجان أفلام الطلبة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وحكى «عبقرينو»، صاحب الـ23 عامًا، لـ«الدستور»، أنه صور فيلمه القصير بالموبايل، وعقب انتهاء المونتاج في نوفمبر 2022، شارك في أول مهرجان في شهر يناير، ثم شارك في 17 مهرجانًا دوليًا، وفي مهرجان مصري واحد، هو مهرجان الـ«ڤيمتو آرت» الذي تنظمه أكاديمية الفنون بالإسكندرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأضاف المخرج الشاب: «حصل الفيلم على إشادات كثيرة في مهرجان (أسبوع الشباب) بسينما الحضارة بدار الأوبرا وحصدنا جائزتين، الأولى جائزة التميز في التمثيل للممثلة مريم سلطان، والأخرى جائزة التميز في الإخراج، وبعدها حصلنا على جائزة أفضل فيلم بالنهائيات بمهرجان أفلام الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة عن التصوير والمونتاج والموسيقي في مهرجان Terrible fest Toronto، وجائزة أفضل عمل في مهرجان Best of India Short Film Festiva، وسيشارك الفيلم في مهرجان جديد بالمغرب قريبًا».
وعن أبرز الدول التي عُرض فيها الفيلم، أوضح: عُرض في «بولندا والجزائر وفرنسا وأمريكا وإنجلترا والهند» ودول أخرى، ومدته 6 دقائق فقط.

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