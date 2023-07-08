الأهلي يحذر 5 لاعبين من "سيناريو متولى" قبل القمة: ابتعدوا عن الحكم

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة عقب تناول وجبة الإفطار مع خماسي الفريق الأول قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ21 من عمرمسابقة الدوري على استاد الجيش ببرج العرب.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن عبدالحفيظ بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، عقد جلسة مع محمد الشناوي ومحمود كهربا وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج والمهددين بالإيقاف قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل حالة الحصول على إنذار في لقاء الاتحاد السكندري اليوم.

وأكد المصدر أن مدير الكرة طلب من الخماسي ضرورة الابتعاد عن حكم المباراة حتى لا يحصل أي لاعب على إنذار ويفقد الفريق لجهوده في لقاء الزمالك المقبل.

وشدد عبدالحفيظ، خلال جلسته، على أن أي لاعب سيحصل على إنذار سيتعرض للعقوبة، خاصة أن الفترة الحالية لا تحتمل غياب أي لاعب في ظل ضغط المباريات لحسم بطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن مدير الكرة ومعه كولر طالبا الخماسي بعدم التوجه إلى الحكم في أي أزمة ليسوا طرفا فيها، من أجل الابتعاد عن أي محاولات لإشهار الحكم لهم البطاقة الصفراء، وحتى لا يتكرر الأمر مثلما حدث مع محمود متولي قبل لقاء الدور الأول.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ21 من عمرمسابقة الدوري على استاد الجيش ببرج العرب.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متصدرًا الدوري برصيد 72 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الماضية ويرغب في حسم النقاط الثلاثة لمواجهة الزمالك وهو شبه حسم اللقب.

بينما يدخل زعيم الثغر الذي يحتل المركز الـ8 برصيد 42 نقطة ويسعى لاستعادة الانتصارات وتحقيق الفوز الأول أمام الأهلي في إطار مواجهات الفريقين منذ 5 مواسم، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي انتصار على المارد الأحمر منذ مواجهة أكتوبر 2018.

من جهته، استقر مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء الاتحاد والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب مروان عطية وأليوديانج ومحمد أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم محمود كهربا.