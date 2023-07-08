بسام راضى: انتخاب مصر عضوًا بمجلس منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالإجماع

أعلن بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن المؤتمر الوزاري الحالى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» انتخب مصر بالإجماع لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة وحتى عام 2026.

وقال سفير مصر لدى إيطاليا إن ذلك يعد تقديرًا لجهود الدولة المصرية اللافتة في مجال الزراعة والأمن الغذائى وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الرى الحديث.

وأوضح بسام راضى أن مجلس منظمة الفاو يعد الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة ويضم عددًا من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة فى تلك المجالات، ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كل سياسات واستراتيجيات المنظمة فى جميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائى، تلك القضية التى باتت من أحد أهم الشواغل المطروحة عالميًا.