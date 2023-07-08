السيطرة على حريق في سيارة ملاكي بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بشارع بدوي سقارة من اللبيني هرم بجوار المجزر الآلي بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع بدوي سقارة من اللبيني هرم بجوار المجزر الآلي بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.