"العالم علمين".. إطلاق لوجو وشعار مهرجان العلمين الجديدة 2023

أطلق القائمون على مهرجان العلمين الهوية البصرية للمهرجان الجديد، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة، والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

وأطلق المهرجان اللوجو بشكل مبتكر ومميز ويشير للهوية الذكية والمميزة لمدينة العلمين الجديدة، وكذلك استخدام الألوان المبهجة، كما تم اختيار الشعار ليكون "مهرجان العلمين الجديدة.. العالم علمين".

وقرر القائمون على مهرجان العلمين أن يكون تامر حسني، نجم الغناء في الوطن العربي، هو صاحب أول حفل في المهرجان الضخم، والمتوقع أن يتواجد بحفله الآلاف من الجمهور.

ومن المقرر إقامة حفل الفنان تامر حسنى يوم 21 يوليو بمدينة العلمين الجديدة، التي تحتضن عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط:

يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

يضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي.

الأنشطة تضم عرض أزياء عالميًا.

يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.

تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا.

تنظيم بطولة ترايثلون "سباق ثلاثي"، وبطولة بادل عالمية دولية.

تقام حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف.