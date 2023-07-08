غدًا.. أمسية في حب كمال الطويل بصالون مقامات

فى ذكرى رحيل فارس المجديين..

يقيم صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الأحد، أمسية فنية خاصة تحت عنوان "كمال الطويل فارس المجددين" فى ذكرى رحيل الفنان الكبير كمال الطويل الذى يعد رائدا حقيقيا فى ميدان تجديد الموسيقى العربية والانطلاق باللحن الغنائى إلى آفاق، وذلك من خلال ما قدمه من ألحان لكبار الفنانين: عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، سعاد حسنى، فضلا عن روائعه مع سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون الموسيقار زياد الطويل، ود. عمرو ناجى والحديث عن مشوار الملحن الكبير، وأهم محطاته الفنية.

يصاحب اللقاء أداء الفنانة أنغام مصطفى لمجموعة مختارة من أشهر ألحان كمال الطويل منها: أسمر يا أسمراني -بكره ياحبييي - بان عليه حبه - بلاش عتاب - ليه خلتني احبك - صدفه - على قد الشوق - وحياه عينيك.

جدير بالذكر أن "مقامات" صالون موسيقى يقام شهريا بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية والإذاعة المصرية من إعداد وتقديم الناقدة الفنية د. إيناس جلال.

نبذة عن كمال الطويل

كمال الطويل (11 أكتوبر 1923 - 9 يوليو 2003) هو مُلحّن ومؤلف موسيقي مصري راحل، كان من أقرب أصدقاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والمُلحّن محمد الموجي. وهو آخر من بقي حياً من الذين لحّنوا لأم كلثوم.

قدم كمال الطويل الموسيقى التصويرية لفيلم "عودة الابن الضال" مع المخرج الراحل يوسف شاهين ومن كلمات صلاح جاهين وغناء ماجدة الرومي قبل أن يعتزل التلحين ليعود من جديد مجاملة للمخرج يوسف شاهين ويقدم معه الموسيقى التصويرية لفيلم "المصير" وعند رحيله أعاد يوسف شاهين تقديم موسيقى المصير في فيلم "إسكندرية نيويورك" الذي حمل إهداء خاصا إلى "كمال الطويل".