محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل تطوير حلقة السمك (فيديو)

كشف اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل تطوير حلقة السمك في المدينة، قائلاً: "من المهم أن يعرف المشاهد على مستوى الجمهورية حج المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في الإسكندرية".

وأضاف اللواء محمد طاهر الشريف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع تطوير حلقة السمك كان مشروع في غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه تم البدء به منذ حوالي سنة ونصف، معقبًا: "كيف لمدينة ساحلية وهي عروس البحر الأبيض المتوسط، أن يكون بها حلقة سمك لم يتم تطويرها منذ عام 1834م".

وتابع: "لم أكن أتخيل منظر حلقة السمك من الداخل، حيث كان منظر لا يليق بمحافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، وأقد سكندريات العالم، فكان لابد للدولة أن تجد حلاً، وتم عرض الأمر على رئيس الوزراء، فأمر بأن يتم تطوير حلقة السمك، وكان الحل في أرض خلف الحلقة بمساحة 2000 متر تقريبًا، لابد أن تستغل".

وأشار إلى أن الجدول الزمني لمشروع تطوير حلقة السمك عامين فقط، لافتا إلى أن الانتهاء من التطوير سيكون خلال 3 إلى 5 أشهر، وتكلفة المشروع ستكون 308 مليون جنيه.