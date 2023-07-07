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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسي أمريكي سابق يكشف سبب اعتزام واشنطن إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

جويل روبين
جويل روبين

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن،  يتفق بشكل كبير أن أوكرانيا بحاجة للذخائر العنقودبة، لأن الذخائر التقليدية أبطأت العمليات في أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن قرار تقديم هذا النوع من الذخائر القنابل العنقودية، لكييف رغم أنها لا تلقى قبولا عالميًا، إلا أن الولايات المتحدة ليست طرفا في المعاهدة، واستخدام هذا النوع من شأنه إحداث أثر كبير ضد روسيا.

ولفت إلى أنه ليس فقط الكونجرس، بل الكثير من المكونات السياسية في الداخل الأمريكي أصر على إرسال هذا النوع من الذخائر، إلى أوكرانيا لأن القنابل التقليدية لم تحقق الفاعلية المطلوبة. 

بعد اعتزام واشنطن إرسالها إلى كييف.. القاهرة الإخبارية تستعرض خطورة القنابل العنقودية

قنابل عنقودبة ذخائر عنقودية نائب وزير خارجية أمريكا روسيا أوكرانيا

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