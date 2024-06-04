هل تم تكليف محمود محيى الدين بتشكيل الحكومة الجديدة؟.. قصواء الخلالى تكشف

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، لم تتم مخاطبته أو تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أنه قامة كبيرة وله قدره وتاريخه.

أضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أنه لم يتم النقاش مع أي شخصية حتى وقتنا الحالي أو قبل ذلك سوى الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحة أن كل ما يتردد في الآونة الأخيرة مجرد أكاذيب وشائعات.

وفي سياق آخر، أشارت "الخلالي" إلى أن وزارتي الكهرباء والبترول تعلنان زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء اليوم فقط لساعة إضافية.