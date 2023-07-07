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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد التهديد الأمريكى.. تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" يستعرض خطورة القنابل العنقودية

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قدم الإعلامي أحمد بشتو، تقريرًا مفصلًا عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، حول مكونات القنابل العنقودية وخطورتها على مسرح الأحداث في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان واشنطن عن اعتزامها إرسال الذخائر العنقودية إلى كييف.

وأوضح "بشتو" أن القنابل العنقودية عبارة عن حاويات ضخمة، الحاوية الواحدة منها تحتوي على 600 قنبلة، استخدمت للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، وتطلق عبر طائرات، أو مدفعية لتغطي مساحات واسحة تصل إلى 8 كيلومترات مربعة، وتستهدف كتائب المشاة وتجمعات المقاتلين وتشكيلات الدبابات.

ولفت "بشتو" إلى أن القنابل العنقودية تنفجر بمجرد لمسها أو تحريكها، وهو ما يُعيق عمليات الإغاثة وإعادة التعمير بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهي قنابل محرمة دوليًا لآثارها المدمرة على المدنيين. 

34 بلدًا تنتج القنابل العنقودية، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكبة وروسيا، أنتجت 210 أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، من بينها المقذوفات والقنابل والصواريخ والقذائف، وتخزن 90 دولة ذلك النوع من الذخائر، والتي يبلغ حجمها ملايين الحاويات ومليارات القنابل الصغيرة.

ولفت إلى أن 100 دولة وقعت على اتفاقية دبلين 2008 لحظر الذخائر العنقودية، لأن العالم أدرك خطورتها، إلا أن هناك دولًا تسعى لإدراجها ضمن الذخائر المستخدمة في الأزمات والعمليات العسكرية الراهنة. 

القنابل العنقودية القاهرة الإخبارية الذخائر العنقودية كييف واشنطن

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