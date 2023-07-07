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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر عسكرية: الجيش السودانى بدأ تشغيل مُسيرات مقاتلة واستطلاعية

السودان
السودان

قالت مصادر عسكرية، اليوم الجمعة، إن الجيش السوداني بدأ تشغيل مُسيرات مقاتلة واستطلاعية، حسب ما نقلته "العربية" في نبأ عاجل.

وأضافت المصادر العسكرية، أن مُسيرات من طراز "بيرقدار" دخلت الخدمة مع الجيش السوداني. 

أعرب كبار مسئولي الأمم المتحدة اليوم عن صدمتهم وإدانتهم إزاء التقارير المتزايدة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان- بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات النازحات داخليًا واللاجئات- منذ اندلاع القتال في البلاد قبل أكثر من 11 أسبوعًا.

ودعوا إلى وضع حد فوري للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي كتكتيك من أساليب الحرب لإرهاب الناس، إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة ومستقلة في جميع الانتهاكات الجسيمة المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة الجناة. 

وشددوا على أنه يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للناجين للوصول إلى الرعاية الصحية، ولكي يصل العاملون الصحيون إلى المرافق الصحية.

السودان العنف القائم التقارير المتزايدة

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