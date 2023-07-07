ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص إثر حريق داخل منزل فى أسوان

حريق داخل منزل
حريق داخل منزل

أُصيب شخص إثر اندلاع حريق في منزل بقرية أبو الريش في أسوان، اليوم الجمعة، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق في منزل بالدور الأرضي بمنطقة الشيخ علي في قرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن إصابة شخص إثر الحريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمدينة أسوان، للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين الموجودين بها.

كما توجهت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

حريق منزل قرية أبو الريش أسوان اصابة شخص إسعاف مستشفى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مالى يواجه غينيا اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

"القاهرة الإخبارية": مدير مستشفى "رفيديا" بنابلس يكشف تطورات الأوضاع بعد الاقتحام الإسرائيلى

مجلس الذهب العالمى: المعدن ينخفض للأسبوع الرابع وتخوف من تأثير رفع الفائدة

إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى الغربية

مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال