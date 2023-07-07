إصابة شخص إثر حريق داخل منزل فى أسوان

أُصيب شخص إثر اندلاع حريق في منزل بقرية أبو الريش في أسوان، اليوم الجمعة، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق في منزل بالدور الأرضي بمنطقة الشيخ علي في قرية أبوالريش التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن إصابة شخص إثر الحريق، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمدينة أسوان، للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين الموجودين بها.

كما توجهت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.