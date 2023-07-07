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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1917 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حرر رجال المرور 1917 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وضبطوا 514 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة وتم رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق؛ لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

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