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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل التحويلات المرورية عقب الغلق الكلى لمحور الميثاق بزهراء مدينة نصر

المرور
المرور

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبري مشاه بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بالقاهرة.

الغلق الكلي يستلزم لـ(محور الميثاق بالاتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر) على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ليلتين فقط، بدءًا من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الـ 6 صباحا من نفس اليوم يومي الجمعة والسبت الموافقين 2023/7/8،7.

مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من كوبري الفطيم اتجاه محور شنزو آبي يسلك يميناً عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبي.

- القادم من محور شنزو آبي تجاه كوبري الفطيم يسلك يميناً شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيساراً شارع المشتل فيساراً شارع عادل محمود صبري تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبري الفطيم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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