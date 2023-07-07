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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بمنطقة الخليفة

سيارة مسرعة
سيارة مسرعة

لقيت سيدة مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة بمنطقة الخليفة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بالشارع.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتحفظوا على كاميرات مراقبة رصدت المشهد الأخير في حياة الضحية.

وتبيّن أن سيارة يقودها شخص بسرعة جنونية دهست السيدة، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب في الحادث.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

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